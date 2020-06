Nagelsmann: “Siamo stati fortunati. Ora pensiamo ad ufficializzare la nostra qualificazione alla Champions”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta 2-0 contro l’Hoffenheim, Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “Questo è stato un grande passo in avanti oggi. Abbiamo la possibilità, la prossima settimana di rendere ufficiale il nostro ingresso nella Champions League. Vogliamo approfittarne! All’inizio siamo stati un po’ fortunati a non rimanere in svantaggio, poi abbiamo gestito l’importante doppio vantaggio in compenso. Oggi non avrebbe funzionato con il terzo gol. Alla fine abbiamo vinto un po’ fortunatamente, ma non certo immeritatamente.”

Foto: Kicker