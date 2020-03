Nagelsmann rivela: “Ho detto no al Real Madrid. Vi spiego perché”

Julian Nagelsmann in passato ha detto no alla corte del Real Madrid. L’attuale tecnico del Lipsia, intervenuto ai microfoni del Daily Mail, ha svelato l’interessante retroscena: “Il Real? Ho detto di no, ma è importante specificare che non ho avuto un’offerta di contratto. Volevano incontrarmi. Non sono uno a cui rimangono cinque anni di carriera per guadagnare tanti soldi. Se sei un manager a 50 anni non dici di no al Real. Ora posso decidere cosa è giusto. Al Lipsia ho la possibilità di sbagliare e imparare, diventare un allenatore migliore. Cosa che non puoi avere nei più grandi club: se non vinci non ti spiegheranno perché: ti esonerano”.

Foto: sporx.com