Nagelsmann omaggia Hummels: “È stato un modello per un’intera generazione di difensori”

Mats Hummels ha deciso di dire addio al calcio giocato al termine della stagione. Tanti i messaggi di stima di tutto il panorama mondiale: “Non è stato solo un eccellente difensore centrale della nazionale e ha interpretato la sua posizione in modo moderno. Si capiva sempre cosa significasse per lui giocare per la Germania. Molti giocatori hanno beneficiato della sua esperienza e della sua comprensione tattica, anche dopo la vittoria della Coppa del Mondo 2014, dove è stato un pilastro centrale della squadra”, sono le dichiarazioni di Nagelsmann sull’ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco riportate da Sport Bild.