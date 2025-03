Nagelsmann: “Non è facile vincere a San Siro. Bene nella ripresa, meglio nella ripresa”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro l’Italia: “Felice del fatto che sono stati bravi a cambiare più moduli durante la partita, non era facile vincere in uno stadio come San Siro. Fare due gol così è importante”.

Sul secondo tempo: “Abbiamo spinto per vincere e abbiamo fatto tanti cambi campo che hanno migliorato la capacità realizzativa sui cross. Siamo riusciti a vincere grazie a questo”.

Foto: Instagram Nagelsmann