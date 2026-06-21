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Nagelsmann: “L’infortunio di Schlotterbeck sembra serio”

21/06/2026 | 14:05:15

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La Germania festeggia nella notte italiana grazie ad un super Undav, che con una doppietta rimonta un’ottima Costa d’Avorio, ma a preoccupare i tedeschi è l’infortunio di Schlotterbeck. Il difensore del Borussia Dortmund e punto centrale della difesa teutonica sembra abbia rimediato un brutto guaio alla caviglia, lo stesso Nagelsmann ha confermato la prosecuzione per l’infortunio del suo giocatore: “Non sembra niente di buono, perché si tratta dei legamenti della caviglia”. Dopo questo altro stop forzato, il Mondiale continua a perdere protagonisti, in attesa della comunicazione dei tempi di recupero.
Foto: Instagram Schlotterbeck