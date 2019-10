Nagelsmann: “In piena notte urlo indicazioni tattiche e spavento mia moglie”

La passione il calcio non ha limiti, neanche per Julian Nagelsmann. L’allenatore del Lipsia è maniacale nel suo lavoro e anche a casa non è da meno. L’ex tecnico dell’Hoffenheim ha infatti raccontato un retroscena simpatico riguardo la sua vita privata: “In piena notte spesso sveglio e spavento mia moglie perché, nel sonno, urlo indicazioni tattiche a qualche giocatore. Non me ne rendo conto, me lo racconta lei il giorno dopo un po’ infastidita, ed è comprensibile. Il problema è che capita piuttosto spesso…”.

Foto: tz.de