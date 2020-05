Nagelsmann: “Hertha? Vogliamo fare risultato. Poulsen out per un infortunio alla caviglia”

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro l’Hertha Berlino: “Poulsen sarà assente per un periodo indefinito per un infortunio al legamento della caviglia. Non aggrediranno molto la profondità come il Friburgo o il Mainz, ma giocheranno comunque in contropiede. Prima erano estremamente vulnerabili in difesa e subivano un sacco di reti. Sono migliorati molto rapidamente”.