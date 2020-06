Nagelsmann confessa: “Schick? Difficile riscattarlo dalla Roma, anche in caso di Champions”

Patrick Schick ha ripreso a segnare in Bundesliga anche dopo lo stop per Coronavirus permettendo al Lipsia di difendere la terza posizione in classifica. Ma il tecnico Julian Nagelsmann, intervenuto ai microfoni della Bild, ha parlato così dell’eventuale riscatto dell’attaccante ceco dalla Roma: “Speriamo di arrivare tra le prime quattro, ma comunque difficilmente potremmo riscattare Schick. Anche se entrassimo in Champions, non potremmo buttare soldi, abbiamo un budget ristretto e dei piani da rispettare. Se non vendiamo, non possiamo comprare, questo difficilmente si comprende”.

Foto: Twitter ufficiale Lipsia