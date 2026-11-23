Musiala, il Bayern: “Gli garantiremo il tempo necessario per recuperare”

23/11/2026 | 18:11:49

Jan-Christian Dreesen, dirigente del Bayern Monaco, ha rotto così il silenzio su Musiala intervistato da Bild: “Di Musiala si è già detto tutto. Ora dobbiamo gestirlo e lasciarlo giocare. Sono stato contento che fosse in campo venerdì come previsto. Ora speriamo che ritrovi la sua forma migliore. I tifosi sono preoccupati per questa situazione perché Musialaè uno di noi! È proprio per questo che ci prendiamo cura di lui. Quindi era ovvio che ci sarebbe stata una reazione. Ma a dire il vero, sono rimasto semplicemente sorpreso dalla reazione della FIFPro. Questa associazione di calciatori non è nemmeno rappresentata in Germania. E’ nostro dovere garantire a Jamal il tempo necessario per recuperare e tornare al suo livello precedente. Allo stesso tempo, abbiamo anche una responsabilità nei confronti del club. Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge hanno detto la stessa cosa. Nessuno ha detto che non ci stiamo prendendo cura di Jamal e che non stiamo facendo tutto il possibile per supportarlo”. Nelle scorse ore avevano tenuto banco alcune dichiarazioni uscite da casa Bayern Monaco, che hanno innescato la reazione della FifPro: “Quello che sappiamo suggerisce che sarà difficile per lui raggiungere il livello che ha spesso mostrato qui. Dobbiamo parlare con la famiglia, il giocatore e soprattutto con i suoi rappresentanti. Queste cifre non sono più sostenibili – ci dispiace, con tutto il rispetto dovuto”.

FOTO: Instagram Musiala

