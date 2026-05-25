Musah sui social: “Un’altra stagione si conclude. Devo ringraziare Dio per avermi dato buona salute”

25/05/2026 | 17:15:10

Il calciatore del Milan in prestito all’Atalanta, Yunus Musah, ha parlato in un post sul suo account Instagram. Queste le sue parole:

“Un’altra stagione si conclude. Devo ringraziare Dio per avermi dato buona salute. La vita è una prova, e mi dà così tanto. La mia famiglia, la mia carriera, che dà a me e chi mi sta intorno solo l’1% di ciò che l’umanità potrà mai provare. Grazie all’aiuto di Allah la mia famiglia è in salute. A volte quando sei nella bolla lavorativa le cose possono sembrare stressanti o negative, ma quando torni a casa e ascolti le notizie, rapidamente vedi cos’è reale”.

Foto: Instagram personale