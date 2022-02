Muriqi, primo gol con il Maiorca: a segno dal dischetto

È arrivato il primo gol di Muriqi al Maiorca. Prima da titolare per l’ex Lazio e seconda presenza con la nuova maglia, è stato lui a regalare i tre punti realizzando il calcio di rigore che ha completato la rimonta dei padroni di casa, fissano il risultato sul 2-1 nella gara casalinga contro il Cadice. Maiorca passato in svantaggio con Alcaraz all’8’ minuto, ha poi pareggiato con Sevilla al 20’ del primo tempo. Nella ripresa, rigore per i padroni di casa al 66’, dal dischetto va Muriqi che non sbaglia.

FOTO: Profilo Instagram Muriqi