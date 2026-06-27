Muriqi: “Alla Lazio è stata dura, ero completamente solo”

27/06/2026 | 16:02:16

Intervistato dai canali ufficiali del Fenerbahce, Muriqi ha parlato così del suo passato alla Lazio: “In biancoceleste avevo davanti Ciro Immobile, che in quel periodo era il vincitore della Scarpa d’Oro. È stata una situazione molto difficile. Qui, quando arriva un calciatore ci sono traduttori, lo staff e tutti ti chiedono se hai bisogno di qualcosa. Lì, invece, non è così: sei completamente da solo. O riesci ad adattarti da solo oppure vivi le difficoltà come ho fatto io”.

foto x fenerbahce