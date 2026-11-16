Muore a 94 anni Dino Sani: ha vinto il Mondiale del ’58 con il Brasile e la Coppa dei Campioni con il Milan

16/11/2026 | 12:11:24

Si è spento all’età di 94 anni Dino Sani, storico giocatore brasiliano a cavallo fra gli anni ’50 e ’60. Cresciuto nel Palmeiras e sbocciato nel Sao Paulo, ha vinto il Mondiale del 1958 con la Nazionale brasiliana. Il passaggio in Europa e al Milan fu straordinario. In tre stagioni ha vinto la Serie A e la Coppa dei Campioni nella stagione 1962/63. Nel corso della sua vita, ha allenato anche dei colossi brasiliani come il Palmeiras, il Flamengo, la Fluminense e il Boca Juniors.

La Federazione brasiliana ha voluto salutarlo così: “Abbiamo perso uno dei nostri primi campioni del mondo. Dino Sani ha scritto il suo nome nella storia della Nazionale brasiliana nel 1958. Il suo nome resterà per sempre tra i grandi della Seleção. In questo momento difficile per la famiglia e gli amici, esprimo la mia vicinanza e il mio omaggio a questo grande vincente e idolo”.

Foto: Instagram Brasile