Muller: “Pallone d’Oro? Le prestazioni di Mbappé e Olise mi hanno entusiasmato più degli altri”

05/10/2026 | 16:06:17

Il 26 ottobre prossimo, a Londra, si terrà la cerimonia per il Pallone d’Oro. L’incertezza, mai come quest’anno, regna sovrana: non c’è un favorito assoluto, ma una serie di pretendenti di lusso. Kylian Mbappé, Harry Kane e Lamine Yamal sono più avanti in base agli exit pool, con Michael Olise, Khvicha Kvaratskhelia e Lionel Messi a inseguire. Chi non ha mai vinto il Pallone d’Oro, ma più volte è stato candidato fra i 30 è Thomas Muller che, nella propria newsletter, ha parlato dell’argomento: “Per me, ci sono due candidati le cui prestazioni individuali mi hanno entusiasmato di più: Michael Olise e il suo partner perfetto come si è visto nella Coppa del Mondo, Kylian Mbappé. I due combinano in modo spettacolare e sono costantemente una vera minaccia gol. In particolare, possono essere efficienti grazie a un mix di tecnica e potenza, il tutto facendo sembrare tutto facile. Per me, questo è ciò di cui è fatto un miglior giocatore del mondo. Basta un tocco di magia”.

Foto: Instagram Muller