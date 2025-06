Mudryk, caso doping: la FA lo accusa ufficialmente, rischio squalifica pesante

20/06/2025 | 10:37:29

Nel calcio non esistono stagioni tranquille, figuriamoci estati. E adesso tocca a Mykhailo Mudryk finire al centro di una bufera che potrebbe riscrivere il suo futuro – e non solo il suo. La FA ha rotto gli indugi e con una comunicazione ufficiale ha accusato formalmente l’esterno del Chelsea per violazione delle norme antidoping. L’accusa è pesante: uso di meldonium. Di seguito il comunicato ufficiale della FA: “We can confirm that Mykhailo Mudryk has been charged with Anti‑Doping Rule Violations alleging the presence and/or use of a prohibited substance, in terms of Regulations 3 and 4 of The FA’s Anti‑Doping Regulations. As this is an ongoing case, we are not in a position to comment further at this time.”

“Possiamo confermare che Mykhailo Mudryk è stato incriminato per violazione delle norme antidoping, in quanto è stata rilevata la presenza e/o l’uso di una sostanza proibita, ai sensi dei Regolamenti 3 e 4 delle Norme Antidoping della FA. Poiché il procedimento è ancora in corso, al momento non siamo in grado di fornire ulteriori commenti” Foto: instagram Mudryk