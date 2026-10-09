Mourinho: “Se il Bernabeu fischia Mbappé, è una vittoria per voi della stampa. Pensavo vi sareste occupati di casi come il City o Ronaldo”

09/10/2026 | 12:19:18

José Mourinho, alla vigilia della sfida contro il Villarreal, ha commentato le vicende che ruotnoa attorno a Kylian Mbappé e Vinicius, criticati pesantemente dalla stampa spagnola. Le parole del portoghese.

“Nelle ultime settimane, pensavo che voi giornalisti aveste abbastanza storie reali che accadono nel mondo del calcio, ma evidentemente non vi interessano. Nemmeno i problemi al Real Madrid, o questioni enormi come quelle del Manchester City, o quella vecchia storia di cui non vi piace parlare (il caso Negreira, ndr), o la difficile situazione nel mio paese che coinvolge Ronaldo e il suo procuratore sono abbastanza per voi. Ci sono tante storie che potreste coprire, ma evidentemente non sono ancora abbastanza”.

Su Vinicius: “Mi si spezza il cuore vedere un ragazzo come Vinícius, che ancora non è il miglior Vinicius come forma fisica, stare nell’occhio del ciclone. La gente probabilmente anche influenzata da voi non lo sta aiutando, è un ragazzo che merita di essere aiutato, lui vuole tanto tornare a dare gioie al madridismo”.

Su Mbappé: “È ridicolo! Io difenderò sempre un calciatore. È un essere umano, un ragazzo che può sbagliare. Kylian era lì, ha fatto gli esami, ha consultato uno specialista esterno per il ginocchio. Ha seguito un programma di recupero di cui voi non dovete conoscere i dettagli. Avete parlato della discoteca, quando in realtà era in un luogo per un evento privato della Settimana della Moda di Parigi. Poi dell’episodio della bicicletta in Svizzera, quando in realtà era in un hotel con uno spazio comune e lo avete fatto passare come se stesse facendo il Tour. Poi, siete passati a casi meno gravi, come quello di Dean Huijsen. Mi pare ridicolo. È la prima volta da dieci anni che non abbiamo infortunati, a parte quelli di lunga durata. Non vi piace parlarne. Se il Santiago Bernabeu fischia Mbappé domani, sarebbe una vittoria per voi della stampa”.

Foto: Sito Real