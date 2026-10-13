Mourinho: “Roma e Inter sono le più forti del campionato. Il pubblico giallorosso gioca le partite”

13/10/2026 | 18:46:31

José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma.

Sugli arbitri europei: “Mi fido di tutti, l’unica cosa che mi fa storcere il naso è quando per norma si sa il nome dell’arbitro il giorno prima della gara e quando tre settimane prima. Ho sempre le sensazioni migliori”.

Sulla Roma da Scudetto: “Non lo devo dire io, ma senza dubbio Roma e Inter sono le più forti del campionato. Io vedo tutto quello che potevo vedere di Inter e Roma: sono le più forti. Mi sono preparato: sto bene e senza dubbi che nei 90 minuti darò il massimo. Magari prima o dopo mi toccherà il cuore. I romanisti vogliono vincere e anche io. Nella gara, l’amore si dimentica”.

Su come affrontare la Roma: “Serve giocare molto bene. Ci sono toccate le due squadre più forti nelle prime due giornate: nella prima l’Inter, ora la Roma. Squadra forte e motivata perché torna in Champions, con un pubblico che gioca le partite. Abbiamo davanti un avversario importante. Ancora non c’è nessun dentro o fuori, ma la pressione la mettiamo noi a noi stessi”.

Foto: Sito Real