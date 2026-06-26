Mourinho: “Mondiali? Spero che i ragazzi del Real escano presto per averli freschi quanto prima”

26/06/2026 | 21:33:13

Intervistato dal podcast Beast Mode, José Mourinho, nuovo allenator del Real Madrid, ha parlato di alcuni temi della sua carriera e del Mondiale, rispondendo con una battuta.

Le sue parole: “Eto’o terzino? Non è stato un mio miracolo. Il Barcellona lo aveva cacciato, non lo voleva. Il gol che doveva segnare era contro di loro. Non ho dovuto fare nulla per motivarlo, lo ha fatto da solo perché voleva vincere a tutti i costi”.

Sul suo desiderio per il Mondiale: “Vorrei che i giocatori del Real Madrid perdessero presto e andassero in vacanza. Perché li voglio di nuovo riposati per la preparazione pre-campionato”.

Foto: sito Real Madrid