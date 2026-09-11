Mourinho: “L’Inter avrebbe potuto farci quattro gol e noi otto, perché questo non lo dicono?”

11/09/2026 | 15:14:12

Mourinho ha parlato in conferenza stampa tornando sulla vittoria con l’Inter di martedì: “Contro l’Inter avremmo potuto subire quattro gol, ma avremmo anche potuto segnarne otto. Perché questo non lo dicono? Non sono contenti perché abbiamo vinto? Lo staff è molto felice, abbiamo sofferto e perso insieme contro il Betis. Abbiamo quella sensazione e l’impegno di lavorare per il Madrid. Kylian ha ragione: un giocatore che segna 40 gol ogni stagione non è un problema per la squadra”.

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