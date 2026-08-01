Mourinho: “Ho visto un Real dai tre volti. Kean è un mostro”

01/08/2026 | 21:40:18

José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il 2-2 contro la Fiorentina.

Le sue parole: “Ho visto un Real Madrid con tre facce: fresco, stanco e super stanco. La squadra fresca ha giocato molto bene, il 2-1 all’intervallo è cortissimo, con un primo tempo di grandissima qualità che avrebbe potuto portare a vincere tre o quattro a zero, facilmente. Poi la partita è diventata molto più fisica, ci hanno messo pressione ed è arrivata la seconda faccia. E giocare dentro l’area con due ragazzini come Joan e Mario… che hanno disputato una gran partita, ma fisicamente non sono ancora al livello di giocare contro un mostro come Kean. E la terza faccia, che mi è piaciuta molto, è quella della squadra super stanca, che però ha saputo comportarsi da squadra, riuscendo a tornare a dominare il gioco. Dumfries ed Endrick si sono allenati tre giorni e hanno giocato oltre 70 minuti. Uno sforzo fantastico che per me ha un significato. Li ho ringraziati per quello che ci hanno dato. Mi è piaciuto tutto”.

Quello con la Fiorentina è stato il terzo test estivo disputato: “Questo è un Real Madrid con i giocatori che abbiamo. Come dicevo ai ragazzi prima della partita: il Real Madrid è il Real Madrid anche se si tratta di amichevoli. Oggi ho dovuto schierare in campo gli ‘uomini’, tra virgolette, che avevo a disposizione. Abbiamo lavorato solo ieri, abbiamo fatto un po’ di lavoro di organizzazione. I ragazzi che hanno giocato, Joan e Mario, hanno un futuro fantastico, e finché la partita non è entrata nella dimensione fisica sono stati fantastici, con una classe tremenda”.

Infine ha aggiunto: “Dei sette giocatori della prima squadra che avevamo a disposizione, due di loro erano al terzo allenamento. E poi abbiamo schierato il povero Carlos Espí, che si sta svegliando da un sogno. Ha svolto un’oretta di allenamento ieri e oggi ci ha aiutato a far conoscere cosa significhi il Madrid. Sono molto contento del lavoro dei ragazzi, fin dal primo giorno. Mi preoccupa non avere gli altri, mi piacerebbe avere tre settimane anche con tutti loro, ma non è possibile. Lunedì arrivano Vinicius, Brahim e Bernardo Silva. Dumfries, Carlos ed Endrick avranno più giorni di lavoro… E così via fino all’arrivo di tutti gli altri”.

Foto: sito Real Madrid