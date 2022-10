Mourinho e l’emergenza infortuni: “Dobbiamo sopravvivere fino al 13 novembre”

José Mourinho, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dalla sfida contro l’Hellas Verona: “Dopo la sconfitta di Napoli ovviamente c’è un po’ di tristezza, frustrazione se vuoi. Ma siamo andati a Helsinki in una partita che non potevamo perdere e abbiamo fatto risultato. La storia degli infortuni purtroppo continua, ma dobbiamo sopravvivere fino al 13 novembre. Sopravvivere in Europa e vincere giovedì, sopravvivere in campionato non lasciando il gruppo delle squadre di altissimo livello”. Poi ha proseguito parlando dell’emergenza infortuni, partendo a parlare dell’infortunio di Spinazzola:“Noi in quella posizione non abbiamo problemi. C’è Spinazzola, Zalewski, El Shaarawy, Vina. Lì siamo tranquilli. Meglio però se possiamo sempre avere scelta ovunque. Camara? Gioca. È importante perché siamo pochi. A Helsinki abbiamo finito con Kumbulla a centrocampo e giovani come Bove e un altro che ha fatto il suo debutto (Faticanti, ndr). Oggi abbiamo in panchina Matic che una volta di più fa un grande sforzo di professionalità per aiutare, più un altro ragazzo che non ha debuttato. Questi siamo noi, fino al 13 novembre dobbiamo fare più punti possibile”.

Foto: Mourinho Instagram