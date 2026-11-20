Mourinho dribbla il caso JJ Gabriel: “Non parlatene con me, non ho legami con calciatori che non giocano nella mia squadra”

20/11/2026 | 17:11:30

José Mourinho ha dribblato il tema JJ Gabriel in conferenza stampa dopo che il talento 16enne ha detto addio al Manchester United per sposare il Real Madrid. Ma l’allenatore portoghese riguardo alla guerra tra United e Blancos ha preferito non entrare nel dettaglio: “Parlo solo dei giocatori con cui lavoro, non ho alcun legame con calciatori che non lavorano con me. Non parlatene con me”.

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