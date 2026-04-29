Mourinho: “Chivu? E’ stato bravo e intelligente, vincere al primo tentativo non è facile”

29/04/2026 | 11:30:20

José Mourinho, ex di Inter e Roma, ha parlato anche dell’Inter e dello Scudetto che sta per vincere con Chivu.

Queste le sue parole a Il Giornale: “Chivu? Nel calcio è molto difficile dirlo, ma ha fatto una cosa che è stata intelligente, ovvero non è diventato allenatore per generazione spontanea. Ha fatto anni con i giovani, ha sicuramente studiato, qualcuno una settimana gioca e quella dopo è già tecnico. Ha fatto poca esperienza, ma comunque è passato da una società con meno pressioni e responsabilità come il Parma ed è arrivato all’Inter in un momento di stabilità. Ovviamente vincere lo scudetto al primo tentativo è bello”.

Non so se gli ha mandato un messaggio per fargli i complimenti per lo scudetto. “Tutti sappiamo che lo vincerà, ma lo deve vincere. Non sono superstizioso, però credo molto in queste cose nel calcio. Se la matematica non dice che è fatto, non è fatto… Quando vince io sarò lì”.

Foto: sito Benfica