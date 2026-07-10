Mourinho: “Al Real voglio aiutare tutti a migliorare, lavoriamo da tempo”

10/07/2026 | 16:25:51

José Mourinho ha parlato ai canali ufficiali del Real Madrid: “Le parole non bastano perché è come una missione. Non si tratta di preoccuparmi di me stesso o se vincerò molto o poco. Sono qui per aiutare tutti a migliorare: giocatori, staff… Per creare una cultura del lavoro, della responsabilità , dell’ambizione e di qualcosa che conosco bene, ovvero la responsabilità e l’onore di lavorare per il Real Madrid. Mi piace molto questo concetto. Non si tratta di lavorare al Real Madrid, si tratta di lavorare per il Real Madrid. Ed è con questo spirito di missione che sono qui. Stiamo lavorando sodo. Non è che sono arrivato qui oggi e tutto è iniziato da subito. Lavoriamo duramente da tempo sulla struttura del club a diversi livelli. Oggi possiamo lavorare da remoto perché la tecnologia ci aiuta molto, e oggi si è trattato praticamente di arrivare e ‘prendere il controllo’ di tutto ciò che è stato fatto e di ciò che dobbiamo ancora fare”.

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