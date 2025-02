Motta: “Non abbiamo buttato via la qualificazione. Scelte? Non cambierei niente”

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-1 contro il PSV: “Perché è sembrato che il PSV volesse di più la qualificazione? Non sono d’accordo. Loro, soprattutto dopo l’1-1, hanno spinto di più e sono stati superiori ma noi abbiamo creato una palla gol con Dusan ed è stato una partita aperta. Cercavamo di arrivare, ma abbiamo fatto più fatica”.

Sulle parole di Locatelli: “Devo sentire quando parla lui, non abbiamo buttato via niente. Ci abbiamo provato, alla fine non siamo stati più bravi di loro durante tutta la partita e loro hanno meritato il passaggio del turno”.

Sui cambi: “Abbiamo fatto 3 cambi forzati: prima Renato e poi Koop e anche Andrea. Gli altri cambi sono entrati per aiutare la squadra come sempre, ma stavolta è stato molto più difficile”.

Infine: “Ripartiremo da allenarsi e riprendere il campionato, andremo a Cagliari e sappiamo le difficoltà. Abbiamo visto oggi che è un livello alto, da domani testa alla prossima partita. Digerire la sconfitta fa sempre male, quando non vai avanti fa male ma fa parte del lavoro rialzarsi subito”.

Foto: instagram juve