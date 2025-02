Motta: “Kolo Muani? Si è adattato molto bene in campo e nello spogliatoio”

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parato ai microfoni di Amazon Prime Video, in vista del match contro il PSV Eindhoven valido per il ritorno dei playoff di Champions League: “Siamo pronti e sappiamo che oggi di fronte abbiamo un avversario forte e che in casa gioca bene. Dal primo secondo dobbiamo stare bene in campo, cercando di andare sempre in avanti e quando abbiamo la palla cercare di giocare bene e creare occasioni da gol. Siamo pronti e speriamo di fare una grandissima partita, quello che ci vuole per andare agli ottavi”

Su Kolo Muani: “Si è adattato subito molto bene, sia in campo che nello spogliatoio. Ha voglia di migliorare e di fare gol. Se continua così, migliorerà ancora e darà una grande mano alla squadra”.

Sull’assenza del blocco di titolari: “Ci sono stati tanti infortuni. Dall’epoca in cui giocavamo noi, si giocano molte più partite. Esistono momenti in cui i giocatori alzano il loro livello o lo abbassano. Fa parte del calcio attuale cambiare, non solo noi. Tutti devono ruotare e scegliere il miglior momento di ogni giocatore per mantenere alto il livello della squadra”.

