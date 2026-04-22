Motta in lacrime: “Dedico questa vittoria a tutti. Inter? Speriamo di vincere, magari prima dei rigori”

23/04/2026 | 00:06:30

Edoardo Motta ha parlato ai microfoni Mediaset dopo la vittoria della Lazio contro l’Atalanta ai calci di rigore: “Sui guantoni non ci sono segreti, ce ne sono altri, ma meglio tenerli nascosti. Contro l’Inter speriamo di finirla prima dei rigori, magari in gloria, ma andrebbe bene anche ai rigori. Mi danno tanti consigli qui, voglio dedicarla a tutti, a chiunque mi conosca, a tutti”.

foto x lazio