Motta eroe, para quattro rigori e manda la Lazio in finale di Coppa Italia: Atalanta ko
22/04/2026 | 23:48:32
Motta trascina la Lazio in finale di Coppa Italia, il portiere diventa eroe, ne para 4 e regala la finale contro l’Inter a Sarri. Non sono bastati i tempi regolamentari tra Atalanta e Lazio, i primi 90′ sono finiti infatti 1-1, con i gol di Romagnoli prima e di Pasalic poi che hanno portato sull’1-1 la sfida. La partita è rimasta in parità anche dopo i supplementari, nonostante un gol annullato a Raspadori e si è deciso tutto ai rigori, con Motta che para quattro volte. Questa la sequenza dei tiri dal dischetto:
Raspadori segna.
Nuno Tavares sbaglia.
Scamacca sbaglia.
Cataldi sbaglia.
Zappacosta sbaglia.
Isaksen segna.
Pasalic sbaglia.
Taylor segna.
De Ketelaere sbaglia.