Motta eroe, para quattro rigori e manda la Lazio in finale di Coppa Italia: Atalanta ko

22/04/2026 | 23:48:32

Motta trascina la Lazio in finale di Coppa Italia, il portiere diventa eroe, ne para 4 e regala la finale contro l’Inter a Sarri. Non sono bastati i tempi regolamentari tra Atalanta e Lazio, i primi 90′ sono finiti infatti 1-1, con i gol di Romagnoli prima e di Pasalic poi che hanno portato sull’1-1 la sfida. La partita è rimasta in parità anche dopo i supplementari, nonostante un gol annullato a Raspadori e si è deciso tutto ai rigori, con Motta che para quattro volte. Questa la sequenza dei tiri dal dischetto:

Raspadori segna.

Nuno Tavares sbaglia.

Scamacca sbaglia.

Cataldi sbaglia.

Zappacosta sbaglia.

Isaksen segna.

Pasalic sbaglia.

Taylor segna.

De Ketelaere sbaglia.