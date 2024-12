Motta: “Del mercato se ne occupa Giuntoli, sono in piena sintonia con la società. Fagioli? Vedremo se partirà titolare”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro il Monza, fondamentale per il rilancio in classifica della Juve. Il tecnico ha parlato anche del tema mercato, e si è soffermato anche su alcune individualità della rosa.

Sul mercato: “Per il mercato c’è qua il direttore. Sono concentrato sul Monza, ma siamo in piena sintonia con la società. Come è sempre stato”.

Su Fagioli: “Domani sarà convocato e vedremo se partirà titolare o aiutare la squadra a gara in corso”.

Su Nico Gonzalez: “Tutti sono pronti a giocare dal primo minuto. Nico ha fatto tanti ruoli in carriera. I giocatori i forti giocano dappertutto. Quando sarà necessario lui farà il suo meglio per aiutare la squadra”.

Su Yildiz: “Trattandosi di un grande giocatore, molto più giovane di Nico, vale lo stesso discorso anche per lui. Kenan ha fatto molto bene l’esterno sinistro, Molto bene trequartista, molto bene da punta. Può giocare a destra. Lui vuole sempre aiutare la squadra. Vedremo se domani inizierà titolare”.

Foto: Instagram Juve