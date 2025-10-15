Mosquera: “Dowman mi ricorda Yamal. Diventerà un campione mondiale”

15/10/2025 | 17:42:23

Intervistato da The Athletic, il difensore dell’Arsenal Cristian Mosquera ha parlato del giovane 15enne prodigio dei Gunners, Max Dowman, elogiandone le qualità: “I suoi movimenti sono alla Lamine. Non lo avevo preso in considerazione e quando sono arrivato a Singapore, si allenava e giocava già. Quando mi hanno detto che aveva 15 anni, non potevo crederci. È davvero un giocatore incredibile e penso che diventerà un campione mondiale. All’Arsenal vedi ragazzi di 17 e 18 anni come Myles (Lewis-Skelly) o Ethan (Nwaneri) che giocano come se avessero 30 anni”.

FOTO: X Arsenal