Morte Maradona: nutrizionista racconta di una lite tra Diego e il medico pochi giorni prima di morire

28/07/2026 | 10:30:09

Nel corso del processo sulla morte di Diego Armando Maradona, un nutrizionista della Nazionale argentina di calcio, tale Luciano Spena, ha raccontato di una violenta discussione avvenuta tra “El Pibe de Oro” e il neurochirurgo Leopoldo Luque, colui che monitorava le condizioni del fuoriclasse. Spena, chiamato a testimoniare, ha rivelato di essersi recato, insieme al medico clinico Pedro Di Spagna, nell’abitazione di Maradona il 18 novembre 2020, appena una settimana prima del decesso. Il nutrizionista e il medico avrebbero sentito delle forti urla provenire dalla stanza del paziente, prima che Luque dicesse che non vi erano le condizioni per effettuare la visita poiché “non era una buona giornata”.

Foto: Instagram Maradona