Morte Maradona, la FIFA rende omaggio a Diego: un minuto di silenzio su tutti i campi

Come riportato da Marca, la FIFA ha deciso di rendere omaggio a Diego Armando Maradona. A breve sarà comunicato alle Federazioni dei singoli Paesi, che in tutti i campi di calcio del mondo sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell’inizio di tutte le partite del prossimo fine settimana. Inoltre, nel quartier generale del massimo ente calcistico internazionale, sventolano bandiere a mezz’asta in onore del Pibe de Oro.

Foto: sito Napoli