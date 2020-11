Morte Maradona, la Bundesliga omaggia Diego: un minuto di silenzio e lutto al braccio

La Federcalcio tedesca, con una nota ufficiale, ha comunicato che in Bundesliga e Zweite Liga omaggeranno Diego Armando Maradona nelle partite del week-end. L’argentino sarà ricordato con un minuto di silenzio in tutte le partite e la fascia nera in segno di lutto al braccio. Questo dimostra come la leggenda del Pibe de Oro non ha mai avuto confini.

Mit einer Gedenkminute werden #Bundesliga und 2. Bundesliga vor den Begegnungen am kommenden 9. Spieltag an Diego #Maradona erinnern. Die Mannschaften werden zudem mit Trauerflor auflaufen. pic.twitter.com/zngwK4xeob — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) November 26, 2020

Foto: twitter uff Bundesliga