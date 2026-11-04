Morte De Miguel: Owono indagato per omicidio colposo. Chiusi i profili social sommersi di insulti

04/11/2026 | 10:02:50

La morte di Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife scomparso a 30 anni dopo il drammatico scontro di gioco con il portiere dell’Andorra Jesús Owono, ha aperto un delicato fronte giudiziario, il portiere dell’ Andorra è stato costretto a chiudere anche i suoi profili social per insulti sulla sua pelle. La polizia di Tenerife ha avviato un’indagine per omicidio colposo lieve: si tratta, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, di una procedura d’ufficio prevista in caso di decesso non dovuto a cause naturali. L’incidente è avvenuto durante i minuti di recupero della sfida tra Tenerife e Andorra, terminata sul 2-2 prima della sospensione. Owono è uscito dalla propria area per contendere il pallone a De Miguel. Il violento impatto ha avuto conseguenze drammatiche: l’attaccante ha accusato un arresto cardiaco ed è stato trasportato in ospedale, dove è morto il giorno successivo. Secondo le fonti investigative citate dai media spagnoli, l’apertura del fascicolo rappresenterebbe un passaggio standard quando si verifica una morte che richiede accertamenti giudiziari. La notizia ha comunque suscitato grande attenzione, anche perché non risultano precedenti in Spagna di procedimenti avviati contro un atleta per uno scontro avvenuto durante una competizione di uno sport di contatto come il calcio. La vicenda si sviluppa su due piani distinti: quello penale e quello sportivo. Saranno gli accertamenti delle autorità e gli organi disciplinari a valutare quanto accaduto e le eventuali conseguenze per Owono, portiere dell’Andorra e della nazionale della Guinea Equatoriale. Al momento, l’iscrizione nel fascicolo non equivale a una responsabilità accertata.

Foto: x Tenerife