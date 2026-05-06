Morte Beccalossi, i funerali venerdì 8 maggio a Brescia

06/05/2026 | 14:00:09

L’Italia calcistica piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, scomparso nella notte a pochi giorni dal suo 70° compleanno. La camera ardente sarà aperta, oggi dalle 12 alle 19 e domani dalle 9 alle 19, presso la Fondazione Poliambulanza, l’ospedale della città lombarda dove Beccalossi si è spento. I funerali si terranno invece venerdì 8 maggio dalle ore 13,45 presso la Chiesa Conversione di San Paolo, sempre a Brescia.

Foto: screen Mediaset