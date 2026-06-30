Moreno saluta il Como: “Me ne vado con la serenità di aver dato tutto in campo. Da oggi sarò un tifoso in più”

30/06/2026 | 19:08:35

Il difensore Alberto Moreno ha voluto salutare il Como a seguito della scadenza del suo contratto. Queste le sue parole:

“Neanche nei miei sogni più belli avrei potuto immaginare tutto quello che abbiamo vissuto in queste due stagioni. Abbiamo raggiunto gli obiettivi, li abbiamo addirittura superati, centrando traguardi che sembravano impensabili. E tutto questo all’interno di un club e di un gruppo di persone in cui mi sono sempre sentito profondamente voluto bene, rispettato e sostenuto.

È arrivato il momento di salutarci, ma me ne vado con la serenità di aver dato tutto in campo e con la consapevolezza che, insieme, abbiamo scritto la storia. Da oggi sarò un tifoso del Como in più e voi avrete sempre un posto speciale nel mio cuore”.

Foto: Instagram Como