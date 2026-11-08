Moreira: “Dobbiamo trovare continuità e continuare a crederci”

08/11/2026 | 17:52:37

Il centrocampista del Milan, Diego Moreira, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Il bilancio delle partite fatte da sosta a sosta? La cosa importante è che dobbiamo trovare continuità, perché è importante, ma è un processo e dobbiamo continuare a crederci. Le richieste del mister? Penso che il mister mi abbia messo in questa posizione perché sa che posso fare tutta la fascia su e giù, e sì, fa parte del mio gioco: corro molto e penso che questo aiuti la squadra, e devo continuare a farlo perché, sì, se posso aiutare la squadra in questo modo, lo farò ogni volta”.

Foto: X Milan