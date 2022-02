Moratti: “L’Inter resta la squadra più forte in Italia. Mourinho? Ci sentiamo, sicuramente andrò allo stadio a vedere la partita contro la Roma”

Massimo Moratti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “I miei giocatori mi chiamavano papà per invogliarmi a concedere dei premi (Scherza). Dal punto di vista calcistico ti affezionavi al potenziale di alcuni talenti, ecco Alvaro Recoba era uno di quelli. Recoba all’Inter non giocava molto. Zamparini me lo chiese e io per convincere El Chino gli dissi ‘Andrai nella città più bella del mondo, quando tornerai sarai più forte’. Recoba si ambientò benissimo e salvò il Venezia. Con Mourinho ho un ottimo rapporto. Ci sentiamo. La stima è intatta dai tempi del Triplete. Sicuramente andrò a vedere la partita tra Inter e Roma allo Stadio. Il Napoli? Ora sta ritrovando l’asse centrale e torna ad avere chance di Scudetto. Merito anche della bravura di Spalletti. L’Inter però resta la squadra più forte in Italia ora”.

FOTO: Sito Inter