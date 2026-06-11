Morata: “Dopo la partita di Dortmund sono caduto in depressione. Sono andato al Milan senza realizzare quello che stavo facendo”

11/06/2026 | 19:01:00

L’attaccante del Como Alvaro Morata, ha parlato al podcast “El Camino de Mario“. Queste le sue parole:

“Dopo la partita di Dortmund la mia testa era persa. Sono caduto in depressione. Koke, Iniesta e gli altri mi hanno aiutato, in un mese sono passato dallo stare male al vincere l’Europeo. Prendevo farmaci e nel giro di poco tempo me ne andai dall’Atletico, il posto nel quale avevo sempre voluto essere. Prendevo farmaci e andai alla presentazione con il Milan, che ovviamente è un club enorme, però veramente senza realizzare nella mia testa quello che stavo facendo realmente”.

Foto: Instagram Como