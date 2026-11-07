Mora: “Sto migliorando in tutto, ogni giorno. L’importante è fare ciò che ci chiede il mister”

07/11/2026 | 23:30:18

L’attaccante della Roma, Rodrigo Mora, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Cosa si è sbloccato in me ora che segno con continuità? Nella mia prima stagione al Porto ho segnato diversi gol, sono abituato e mi piace segnare. Il calcio è così: quando segni il primo, prendi fiducia nel farli altri. Sono contento. In cosa sono migliorato? Il mister è molto esigente, anche sulla fase difensiva. Sto migliorando in tutto, tutti giorni. Questo lavoro è stato decisivo per la convocazione: è un bel momento per me e per la mia famiglia. Se mi diverto a giocare con la Roma? La squadra è in un ottimo momento, ci divertiamo e si vede. Il calcio è così, ci sono alti e bassi, ma l’importante è l’equilibrio e fare ciò che ci chiede il mister”.

Foto: X Roma