Mora: “La Champions è il sogno di ogni bambino. Punto importante, ma volevamo vincere”

10/09/2026 | 22:44:46

Rodrigo Mora ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro il Fenerbahce: “La sensazione ora non è quella che volevamo, perché siamo venuti qui alla ricerca della vittoria e dei tre punti, ma sappiamo anche che è un punto importante in uno stadio difficile. Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto. Siamo venuti qui per i tre punti e prendere un punto non è quello che volevamo, ma siamo soddisfatti della prestazione che abbiamo comunque fatto su un campo difficile. Senza dubbio il sogno di tutti i bambini è giocare la Champions League. Sono molto felice di poter giocare la Champions League con la Roma e, chiaramente, sono molto felice e ambizioso di ottenere tante vittorie qui”.

Foto: sito Roma