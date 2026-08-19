Mora alla Roma: finalmente è ufficiale!
19/08/2026 | 10:48:28
Rodrigo Mora è, finalmente, un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista portoghese, classe 2007, si unisce ai giallorossi e vestirà la maglia numero 86. Come raccontato in esclusiva il 9 agosto, la Roma si era inserita con prepotenza nella corsa all’ormai ex giocatore del Porto.
Il comunicato dei giallorossi: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Rodrigo Mora dal Porto.
L’operazione si conclude con l’acquisto a titolo definitivo.
Il fantasista, classe 2007, con la prima squadra dei “Dragões” ha collezionato 80 presenze e 16 gol.
Per la nuova avventura in giallorosso, Mora ha scelto la maglia numero 86.
Benvenuto a Roma, Rodrigo!”
Foto: Sito Roma