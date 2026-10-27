Mora: “A Roma mi hanno accolto benissimo, è gratificante aver ricambiato il sostegno”

27/10/2026 | 23:17:25

Le parole di Rodrigo Mora in conferenza stampa dopo Roma-Cagliari: “Fin dal mio arrivo all’aeroporto, i tifosi mi hanno accolto benissimo ed è stato molto gratificante per me. Questo gol è stato importante anche per dimostrare la mia grande voglia di dare un contributo. La squadra aveva bisogno di una rete nel finale e sono stato molto felice di aver contribuito alla vittoria e di aver ricambiato il sostegno dei tifosi: anche dopo il gol subito, hanno continuato a cantare per noi. È importante restare tutti uniti in questi momenti. È stata una bella vittoria di squadra”.

foto x roma