Monza-Catanzaro, il GOS dà il via libera ai tifosi calabresi

26/05/2026 | 19:04:32

La finale di ritorno dei play off di Serie B fra Monza e Catanzaro, in programma venerdì alle ore 20:00, vedrà la presenza anche dei tifosi calabresi dopo giorni di incertezza e il blocco delle vendite dei biglietti. Il GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza) ha infatti dato il via libera alla presenza dei giallorossi al Brianteo, seppur con alcune limitazioni. Saranno circa 2000 i tifosi calabresi presenti al Brianteo venerdì sera. Si parte dal 2-0 per i lombardi.

Foto: sito Monza