Monza, anche Ngonge! Svolta annunciata due settimane fa

26/08/2026 | 21:58:17

Non soltanto Folorunsho, come svelato poco fa. Il Monza è in chiusura per Cyril Ngonge, sempre dal Napoli e sempre in prestito con diritto di riscatto. Una situazione che vi abbiamo raccontato passo dopo passo, anche nelle ultime 48 ore. E che parte dall’esclusiva del 13 agosto quando avevamo svelato l’irruzione brianzola per Ngonge, nome fino a quel momento mai accostato al Monza. Ora siamo allo scambio dei documenti, doppia operazione con il Napoli.

Foto: X Espanyol