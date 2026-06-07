Montella: “Sirene di mercato per Calhanoglu? Non lo distrarranno durante il Mondiale, è abituato”

07/06/2026 | 16:45:25

Nuove sirene di mercato per il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, dopo le dichiarazioni sponda Fenerbahce, con tentativi di portarlo a Istanbul.

Il CT della Nazionale turca, Vincenzo Montella, ha parlato del tema.

Queste le sue parole: “Il mercato estivo coincide sempre con tornei come Europei e Mondiali, è una cosa normale che se ne parli. Ci siamo abituati e so che anche i miei giocatori ci sono abituati, soprattutto uno come Calha”.

Foto: Instagram Montella