Montella saluta la Turchia: “E’ stato un viaggio che ha lasciato il segno. C’è una fine a ogni bella storia”

11/10/2026 | 18:09:24

Vincenzo Montella ha salutato la Turchia con una lettera sui social: “C’è una fine a ogni bella storia ma alcuni viaggi lasciano il loro segno molto oltre il calcio. E’ stato un grande onore per essere nominato capo allenatore della Turchia. Ringrazio i giocatori per il lavoro e la lealtà appena comunicata la fine del mio incarico. Finito il mio incarico mi sono arrivati tantissimi messaggi da loro di stima e solidarietà, a dimostrazione del forte legame che ci unisce. Abbiamo vissuto insieme momenti indimenticabili, firmato successi storici, superato difficoltà e scritto pagine speciali nella storia di questo Paese. Porterò nel mio cuore il calore dle popolo turco. Il calcio non sono solo risultati e trofei. Come un allenatore è ricordato quando lascia un paese è importante tanto quanto i successi ottenuti in campo. Spero che i sentimenti indimenticabili vissuti facciano sì che il popolo turco mi ricordi con amore e rispetto. Grazie Turchia, avrai sempre un posto speciale nel mio cuore”.

Foto: Instagram Montella