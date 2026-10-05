Montella: “Ce la siamo giocata alla pari. Italia? È una squadra altamente competitiva, guidata da un allenatore molto bravo”

05/10/2026 | 23:34:33

Il commissario tecnico della Nazionale turca, Vincenzo Montella, ha parlato ai microfoni di RAI Sport. Queste le sue parole:

“Ce la siamo giocata alla pari e forse abbiamo fatto anche qualcosina in più. Abbiamo subito tre gol esclusivamente su episodi, e non è la prima volta. Da allenatore sono soddisfatto per l’attitudine e per la personalità dei ragazzi. Posso rimproverare loro di non aver fatto la scelta giusta alla fine, oppure di non essere andati a chiudere l’area di rigore, ma il calcio a questi livelli è così. Sono certo che i ragazzi trarranno grandissima esperienza da questo livello di partita, perché al minimo episodio subisci gol e questo determina il risultato, così come tante volte determina anche il giudizio. Che impressione mi ha fatto questa Italia? L’Italia sta intraprendendo un percorso, ci sono dei giovani molto interessanti e ho visto anche un po’ la partita dell’Under 21. C’è un bacino di calciatori importante; magari non ci sono grandissime stelle come in passato, ma è una squadra altamente competitiva, guidata da un allenatore molto bravo, molto esperto e molto equilibrato nei giudizi”.

Foto: Instagram Montella