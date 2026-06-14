Montella: “Abbiamo creato tanto. L’Australia brava in contropiede”

14/06/2026 | 10:35:11

La Turchia stecca l’esordio e si fa beffare dall’Australia, Montella al triplice fischio invita tutti a non disperarsi: “Il calcio è questo. Abbiamo creato tantissimi occasioni ma non siamo riusciti a fare gol. Loro hanno segnato e si sono messi subito bassi, era difficile entrare e ci hanno fatto gol con la loro arma migliore: i contropiedi. Nulla però è perduto perché ci sono ancora due partite e continuo ad essere fiducioso. Ci dispiace per il risultato maturato questa sera ma restiamo positivi. C’è tempo per andare avanti. Non credo che troveremo tutte le squadre che difenderanno così basse. Tatticamente la partita è andata come ci aspettavamo. In questi casi è importante fare gol su un calcio piazzato o su una situazione simile. Ci siamo andati vicini e sarebbe cambiata la strategia della gara per tutti. Accettiamo la sconfitta con dispiacere ma guardiamo avanti”. Anche Calhanoglu ha già la testa alla prossima gara: “È stato un risultato inaspettato, ma abbiamo due partite davanti a noi. Non è ancora finita”. Demiral invece ha sottolineato l’esagerazione, nel bene e nel male, delle reazioni in Turchia: “Abbiamo parlato tra di noi. Ora c’è tempo fino alla prossima partita, ci prepareremo e faremo tutto il necessario. La nostra gente ha delle aspettative nei nostri confronti. Tutti noi siamo al corrente di ciò. Nel nostro Paese, le cose possono essere esagerate sia nei momenti belli che in quelli brutti, bisogna trovare un equilibrio”.

Foto: Instagram Montella