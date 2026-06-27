Mondiali, Mariani designato per Brasile-Giappone

27/06/2026 | 21:24:12

Maurizio Mariani è stato designato per arbitrare Brasile-Giappone, gara dei sedicesimi di finale del Mondiale. L’arbitro romano dirigerà la terza partita dei Mondiali, dopo Arabia Saudita-Uruguay e Colombia-Repubblica Democratica del Congo. A coadiuvarlo gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Svizzeri il 4° ufficiale (Sandro Schraerer) e la riserva dell’assistente (Stephane De Almeida). Si giocherà a Houston lunedì 29 giugno alle 19 italiane.

Foto: sito Aia